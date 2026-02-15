◆練習試合ヤクルト１―４ロッテ（１５日・浦添）ヤクルト・吉村貢司郎投手が先発で２回を投げて被安打０、無失点で上々のスタートを切った。初回は打者３人に対して全球ストレートで押して３者凡退に仕留めると、２回は１四球を与えたものの、最速で１５０キロを記録するなどストレートの威力を感じさせた。実戦初登板に右腕は「真っ直ぐを課題にやっていたので、勝負できたのはよかったと思います」と満足げ。次戦へ向けて