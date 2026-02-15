１３日、焦岱大集で食品を選ぶ観光客。（西安＝新華社記者／鄒競一）【新華社西安2月15日】中国の秦嶺山脈北麓、陝西省西安市藍田県の焦岱（しょうたい）鎮で開かれる市場「焦岱大集」は、古くから特産品の取引で栄え、県内最大規模の地域市場となっている。現在は山の幸や日用品、農具、家畜、名物料理などを扱う常設と移動式の計1500店余りが並び、活気ある雰囲気が来場者を引き付けている。近年は地元住民向けの市場から西