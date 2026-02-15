■全国の16日（月）の天気低気圧がオホーツク海で発達し、日本付近は冬型の気圧配置になるでしょう。北からは寒気が流れ込みそうです。北日本の日本海側は雪が降り、北陸から山陰にかけても、雨や雪の降る所があるでしょう。太平洋側は、晴れ間の出る所が多いものの、関東は、昼前から雲が多くなり、夜は平野部も含めて雨や雪の降る所がありそうです。交通に影響が出ることはなさそうですが、お出かけは雨具があると安心です。朝の