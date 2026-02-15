15日未明、東京・西東京市で2階建ての飲食店兼住宅で火事があり、男性1人が死亡しました。15日午前1時半前、西東京市保谷町にある飲食店兼住宅で「ガスが爆発した」と、近所に住む住民から通報がありました。この火事で、消防車など22台が出動し火は約3時間後に消し止められましたが、隣接する建物にも延焼し、あわせて50平方メートルが焼けました。また、火元とみられる1階の飲食店から男性の遺体が見つかりました。これまでに飲