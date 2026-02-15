「ＷＥリーグ、ＩＮＡＣ神戸０−１新潟」（１５日、ノエビアスタジアム神戸）後期が開幕し、ＩＮＡＣ神戸は今季初のホーム黒星を喫した。前半１９分にディフェンス陣がロングパスで裏を取られ、先制ゴールを許した。ＦＷ成宮唯を中心にＩＮＡＣ神戸も果敢に攻め続けるもゴールネットを揺らすことができず。今季初の完封負けを喫した。首位でウインターブレークを迎えた勢いを維持したかったが、黒星発進。宮本ともみ監督は