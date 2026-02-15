巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が、自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。相手チームとの“おしゃべり禁止”に関して時代に合わせた代替案を出した。キャンプイン直前に行われたプロ野球12球団監督会議で、ソフトバンク・小久保監督が本来のルールである試合前における「相手チームとのおしゃべり禁止」の徹底を求め、阪神・藤川監督らが賛同した。試合前、自主トレをともにする仲間や高校、大学の