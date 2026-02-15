ドイツを訪問中の茂木外相は14日、アメリカのルビオ国務長官と会談し、高市首相の訪米で「揺るぎない同盟の姿」を示せるよう連携していくことで一致しました。茂木外相とルビオ長官は、安全保障の国際会議が開かれたドイツのミュンヘンで、約30分間、個別に会談しました。茂木外相：3月にも行うべく調整している高市首相の米国訪問は、揺るぎない日米同盟の姿を改めて示す機会となるよう、緊密に連携していくことで一致した。国際