8人組アイドルグループCUTIE STREETが15日、神奈川・Kアリーナ横浜で「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE〜CUTIE STREET〜」を行った。11日から5日連続で開催したKAWAII LAB.4周年記念イベントを単独公演で締めくくった。オープニング曲は「ハッピー世界！」。メンバーがステージに登場すると、会場はすでに沸騰状態。色とりどりのペンライトが振られた。川本笑瑠（23）の「皆さん楽しんでいきましょう！」で、さらなる大