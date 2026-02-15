天丼専門店「天丼てんや」では、2026年2月16日から22日までの期間、持ち帰り限定で「海老と野菜の上天丼弁当」を特別価格600円で販売します（一部店舗を除く）。テイクアウト限定のキャンペーン16日から実施する「てんやWeek！！」では、海老2本・なす・かぼちゃ・いんげんがのった「海老と野菜の上天丼弁当」が特別価格に。通常価格760円のところ、600円で販売されます。販売対象外の店舗は、以下の通りです。【てんや】諏訪店／