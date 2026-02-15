■Guns N' Roses代表曲の主題歌起用が思い起こさせること 2026年1月30日、映画館の暗闇の中で静寂を切り裂いたのは、あのあまりにも有名なギターリフだった。映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』。その物語が幕を閉じる瞬間に響き渡ったGuns N' Rosesの「Sweet Child O'Mine」は、我々の耳に単なる衝撃以上の余韻を残した。宇宙世紀という遥か未来の、それも救いのない戦場を描いた物語に、1