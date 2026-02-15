1日に何度も襲う便意と下血に悩み、外出もままならなかったちこさん。指定難病「潰瘍性大腸炎」と診断され、20年以上にわたりステロイド治療や入院を繰り返してきました。仕事を断念せざるを得ない時期もありましたが、夫の淡々とした支えやSNSの仲間に救われました。現在は趣味の登山を再開。焦らず笑顔で病と共生する、しなやかな軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2021年10月取材