フィギュアスケート選手でタレントの本田望結（21）が2月7日、Instagramを更新。飲食店での自身の近影を公開した。 【画像】安藤美姫、TV撮影で見せた現在の姿に「美しい」と反響 冬季五輪目前の投稿に「美姫ちゃんが戻ってきてくれて嬉しい」の声 「もんじゃっもんじゃっもんじゃっ」と投稿されたのは、もんじゃ焼き店を訪れ、ヘラでもんじゃを頬張る本田の写真。猫のTシャツを着用しおいしそうな表情を浮かべている