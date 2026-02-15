日本の高齢化社会において、自宅で介護サービスを受けられる訪問介護は、自宅での生活を継続したい高齢の方や要介護者にとって重要な支えとなるサービスです。近年は核家族化などで家族だけで介護を担うことが難しくなり、訪問介護の役割はますます大きくなっています。年を重ねても住み慣れた環境で最後まで暮らしたいという希望を叶えるため、多くの方が訪問介護の利用を検討しています。本記事では、訪問介護の基礎