静岡競輪開設73周年記念G3「たちあおい賞争奪戦」の決勝戦が15日に行われ、吉田拓矢（30＝茨城・107期）が最終2コーナーから捲って優勝。賞金567万円（副賞含む）を獲得した。吉田のG3優勝は昨年3月9日の玉野74周年記念以来、8回目。レースは渡辺雅也がスタート。深谷知広―渡辺―吉田―恩田淳平―新田祐大―佐藤慎太郎―浅井康太―石塚慶一郎―椎木尾拓哉で周回。残り2周で石塚―椎木尾が前へ。3番手に下げた深谷―渡辺は打鐘