元「シブがき隊」でタレントの布川敏和（60）が14日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後7・54）に出演。シブがき隊の秘話を披露した。MCのメッセンジャー・黒田有から「布川さんってずっと明るくて、暗いイメージがない。陽キャなんですか」と問われ、「そうかもしんないですね。俺もう途中からつくるのやめようと思ったのよ。仕事でつくってしまうと、プライベートとの差が大変かなと思って。まんまのほうが生きてい