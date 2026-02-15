女性8人組「CUTIESTREET」が15日、Kアリーナ横浜でライブを行った。8月25、26日に自身初となる日本武道館公演を開催することが発表された。グループ結成2周年を記念したライブという位置づけで、増田彩乃（22）は「日本のアイドルにとって名誉ある場所に立てるなんて」と喜んだ。本人たちにも聞かされていなかった。この日に公開された「ゆめみるプリマドンナ」のミュージックビデオ（MV）をファンと一緒に鑑賞する企画が行