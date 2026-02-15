7人組グループ・BTSが、3月20日午後1時に5thアルバム『ARIRANG』をリリースする。それに先立って、世界主要都市で大規模キャンペーンを行っていたことがわかった。【画像】BTS、“約4年ぶり”ワールドツアーの日程表韓国・ソウルの聖水駅付近では、建物外壁が「WHAT IS YOUR LOVE SONG？」というメッセージで埋め尽くされ、多くの通行人の視線を集めた。アメリカ・ニューヨークでは、マンハッタンのタイムズスクエアの大型ビジ