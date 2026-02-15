中国で旧暦の正月「春節」の大型連休が15日から始まりました。これまでで最も長い9日間となる連休初日。中国・北京市内の縁日には家族連れらが多く訪れ、縁起物や動物のあめ細工の店には行列ができていました。一方、鉄道の駅は15日も帰省客や国内旅行の家族連れらで混雑していました。また中国メディアは、日本への旅行は2025年に比べ54％減ったと伝えています。中国政府は、買い物や旅行などに補助金を出し、低迷する消費の拡大