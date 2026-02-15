ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートペアの“りくりゅう”こと三浦璃来選手・木原龍一選手が現地14日の公式練習後、同15日から始まる本番へ意気込みを語りました。この日はショートプログラムで使用する曲をかけて練習した2人。「いい準備を積んでこられた。まずはショート、落ち着いてひとつひとつ滑っていきたい」(三浦選手)、「自分たちが準備してきたことを、団体戦に引き続きしっかりやりたい」(木原選手)と、団体で