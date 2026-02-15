大学生が名古屋の街づくりを考えるワークショップが開かれました。 【写真を見る】「“飲み”以外の何か…」女子大学生が考える“未来の名古屋”は？NTT主催のワークショップ NTTグループの女性役員が発起人となり立ち上げた活動の一環で、名古屋市内の大学から約30人の女子学生が参加し、名古屋を盛り上げるアイディアについて話し合いました。 （大学生）「"飲み"以外の何か…夜を改善して、夜も楽しく過