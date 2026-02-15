50代の夫と二人の子どもと暮らす友人Oから聞いた話です。毎週のように義母が持ってくる手料理を前に、夫が放った衝撃的な一言。25年もの間ため込んできたOの我慢が限界を迎えたその瞬間、彼女が選んだ行動は予想外のものでした。家族とは何かを改めて考えさせられる、ある日曜の出来事です。 日曜日、義母の訪問