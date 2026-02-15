鳥羽一郎さん、山川豊さん兄弟と、鳥羽一郎さんの息子、木村竜蔵さん、木村徹二さんからなる木村家が一堂に会し、「木村家ファミリーコンサート」が都内で開催され、開演前に、新曲『あぁひとり旅』を披露、その後、取材に応じました。【写真を見る】【 鳥羽一郎 】弟・山川豊の初孫に「可愛いなって思って」「(弟に)あんまり似てないね」【 肺がんステージ４・山川豊 】現在の症状は「体調は平行線」木村ファミリー揃っての