中国ではきょうから、旧正月の春節に伴う大型連休が始まりました。今年は移動する人が過去最多となる一方、日本への旅行者は大きく減少する見通しです。記者「大型連休が始まりました。上海市内の駅は多くの人で大混雑となっています」中国ではあさっての春節を前に、きょうから23日まで9日間の大型連休が始まりました。帰省する人「春節なので杭州の実家に帰ります。冬なのでスキーに行きたい」「あまり頻繁には帰れないので、こ