神奈川県が実施した新型コロナ感染拡大防止の協力金およそ160万円をだまし取ったとして、小田原市に住む会社役員の天野二三男容疑者ら2人が静岡県警に逮捕されました。天野容疑者は2021年に静岡県熱海市で発生した28人が犠牲となった土石流の起点である盛り土があった土地の前の所有者で、今回の事件は静岡県警が熱海土石流災害を捜査する過程で浮上したということです。