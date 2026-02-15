エチオピア西部にある訓練施設の衛星画像＝1月22日（Vantor提供・ロイター＝共同）【ナイロビ共同】ロイター通信は15日までに、アフリカ・スーダンの内戦で国軍と対立する準軍事組織、即応支援部隊（RSF）の訓練施設が隣国エチオピア西部に秘密裏に建設されていたと報じた。スーダン内戦へのエチオピアの関与が直接示されるのは初めてで、アラブ首長国連邦（UAE）が建設資金を支援しているとした。エチオピア当局者や外交筋へ