遮断機が降りないまま電車6本が通過です。JR西日本は、兵庫県川西市の福知山線の踏切できのう朝早く、およそ1時間半にわたり警報機が鳴らず遮断機が降りないままに電車6本が通過していたと発表しました。事故やけが人はなかったということです。JR西日本によりますと、電車の接近を検知する設備の電気回路に不具合が生じたとみられていて、設備の部品を交換した後は正常に作動しているということです。