巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が15日、今年1月からパーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。侍ジャパンを率いる井端弘和監督（50）が現役時代に見せた“男気”を明かした。侍ジャパンは3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に大会連覇を懸けて出場する。番組収録は“ラスト侍