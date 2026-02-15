歌手鳥羽一郎（本名・木村嘉平、73）を“家長”とする実弟・山川豊（67）、シンガー・ソングライターの長男木村竜蔵（37）、次男木村徹二（34）の4人による「木村家ファミリーコンサート2026」が15日、東京・中央区の日本橋三井ホールで行われた。前年にスタートし、今回が3度目の開催。年明けからファミリーのCD発売ラッシュが続いている。1月28日に鳥羽、山川、徹二の3人による「あぁひとり旅」、2月4日には山川が「駅」、同11