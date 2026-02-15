〈【告発】森岡毅「刀」から主力メンバー5人が退社していた！「ジャングリア沖縄は報道で伝えられる以上に厳しい」〉から続くユニバーサル・スタジオ・ジャパンUSJ）をV字回復させた立役者としてメディアで度々取り上げられ、日本を代表するマーケターとして知られる森岡毅氏が、窮地に立たされている。【画像】資金700億円を調達しオープンしたテーマパークジャングリア沖縄」同氏率いる株式会社刀が2024年3月に開業し