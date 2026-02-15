歌手で俳優の木村拓哉が、16日午後7時から放送のフジテレビ系『ネプリーグSP』に出演する。シリーズ最終章となる映画『教場Requiem』（20日公開）を記念して、『教場』シリーズから俳優陣が前代未聞の大集結。「教官＆卒業生チーム」VS「訓練生チーム」に分かれ、プライドをかけた真剣勝負を繰り広げる2時間丸々『教場』スペシャルとなる。【場面ショット】木村拓哉を前に…「手が震えてます」と語る佐藤勝利まるで本物の『教