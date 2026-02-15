「よく噛んで食べること」の大切さを伝えようと、くらしき作陽大学の学生が岡山市で人形劇を披露しました。 【写真を見る】「よく噛まないと歯がきれいに並ばないことも」嚙むことの大切さ伝える人形劇くらしき作陽大学の学生らが制作【岡山】 「よく噛まないと歯がきれいに並ばないこともあるんじゃ」 子どもたちに噛むことの大切さを伝える人形劇です。くらしき作陽大学と菓子メーカーのロッテが共同で制