◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第２節千葉０―０（ＰＫ８―９）川崎（１５日・フクアリ）２００９年以来１７年ぶりにＪ１昇格を果たした千葉はＰＫ戦で敗れた。特別大会はＪ１の記録にはカウントされないが、Ｊ１の舞台では最長ブランクとなる５９２９日ぶりの勝利はならず。川崎を相手に９０分間で決着がつかずＰＫ戦８―９で敗れた。８人目まで両チーム全員が成功。９人目にｈともに外し、１０人目（先攻）のＭＦ小林