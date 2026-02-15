◆練習試合楽天９―９日本ハム（１５日・金武）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が今季から導入されたベースの一辺が約７・６センチ大きくなる「統一ベース」に言及。就任５年目で足や小技を絡める新庄野球のアップデートを掲げた。この日も五十幡や矢沢が二盗を決め、１１安打で９得点。「今、ちょっと挑戦したいんですよね。どれだけリードを大きく取って、クイックで、このキャッチャーならどれぐらい前にアウトになるの