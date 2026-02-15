◆報知新聞社主催第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市日本陸連公認コース）男子３０キロの部で、初優勝した元日のニューイヤー駅伝で６区区間賞の嶋津雄大（ＧＭＯインターネットグループ）は１時間３１分５８秒で２位。１時間３０分５４秒をマークした荒生実慧（あらお・まさと、２５）＝ＮＤソフト＝が２連覇を飾った。アップダウンの激しさが青梅路の特徴。３０キロに初挑戦した嶋津は「すごいタフなコース。８