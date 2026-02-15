◇練習試合ロッテ4―1ヤクルト（2026年2月15日ANABALLPARK浦添）0―1の9回に山口航輝外野手（25）の同点ソロから打線に火が付き、一挙4点を奪って逆転勝ち。サブロー監督就任後の対外試合は昨秋から4連勝となった。山口は9回先頭で、昨季のセ・リーグ新人王・荘司の2球目、内角速球を左翼スタンドに運んだ。“確信歩き”をしたほどの会心の一発。背番号51は「1球目を見た時に真っスラしてたので、カットボールイメー