「平和島レディースカップ・Ｇ３」（１５日、平和島）坂野さくら（２９）＝福井・１２７期・Ｂ１＝が１５日の３日目６Ｒで１着。イン逃げで見事に勝負駆けをクリアした。仕上がりに関しては「満足しているっていうか、しっかりレースができる感じです」と笑顔で、「行き足は不安定だけど、伸びはいいですね。負ける感じはしないです。乗りやすさもあるし、ターンも押してくれています」と上々の評価を下した。１６日の準優１