15日は各地で気温が上昇し、春本番の暖かさとなりました。最高気温14.2度と、4月上旬並みの気温になった新潟・長岡市の公園では、親子連れなどが雪板を使って雪遊びをしていました。一方、急激な雪解けによって、落雪や雪崩など「融雪災害」が起きやすくなります。福島・南会津町では、2月4日にも危険な「落雪」の瞬間がみられました。映像では、屋根にあった雪が最初はパラパラと落ち始め、その後、一気に巨大な雪の塊となって落