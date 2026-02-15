書店の中にある、8席だけのカフェ＆バーカフェ「SLow Page」は京都を中心に主要都市に展開中。バースタイルは麻布台ヒルズ店のみ東京メトロ・六本木一丁目駅から徒歩約7分の場所にある複合施設「麻布台ヒルズ」、タワープラザ4階へ。今回訪れたのは、京都発の老舗書店「大垣書店」の一角にひっそりとたたずむカフェ＆バー「SLow Page 麻布台ヒルズ店」です。書店併設のカフェと聞くと、広い客席で本を読むスペースを想像しがちです