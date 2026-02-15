京都・北山で出合う、心と体を整える発酵レストラン市街地のにぎわいから距離を置く京都市北区・北山駅周辺エリア。駅から少し歩けば低層の住宅が並び、ところどころに畑が残るのんびりとした風景が広がります。京都市営地下鉄烏丸線の北山駅から徒歩約2分、メイン通りとなる北山通りから1本北の筋にある「こころキッチン京都本店」は、手入れの行き届いた松の木が印象的な日本家屋にあります。一見すると民家のようですが、ここが