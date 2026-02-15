排気量以上に荒々しい唸りのAシリーズ角を曲がる度に、ロールケージが震える。横っ腹が、ビニール張りのバケットシートへ食い込む。まるで岩のように、小さなモーリス・ミニ・クーパーSは硬い。古いワークス・ラリーカーの熱意は、想像の遥か上を行く。【画像】ワークスの熱意は想像の遥か上ミニ・クーパーSジョン・クーパー名乗る現代のミニ全142枚市街地を流せば、通行人に手を振ってもらえる。対向車は、パッシングで応援