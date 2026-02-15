きょうは暖かい南風の影響で全国的に気温が上がりました。最高気温は全国の半分以上の500を超える観測地点で今年最も高くなり、春本番さながらの陽気となりました。記録的大雪に見舞われている青森県でも各地で気温が上がり、ほとんどの観測地点で今年の最高気温を更新しました。青森市では23日ぶりに積雪が110センチを下回るなか、日中の気温が10℃を超え、屋根からの落雪が相次ぎました。記者「青森市の住宅街です。気温が上がっ