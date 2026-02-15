きょうは暖かい南風の影響で全国的に気温が上がりました。最高気温は全国の半分以上の500を超える観測地点で今年最も高くなり、春本番さながらの陽気となりました。きょうは関東でも気温が上がって春のような陽気となり、東京都心では今年一番の暖かさとなる最高気温18.4℃を観測しました。東京・銀座では上着を脱いだり、日傘をさしたりする人の姿も見られました。東京以外でも各地で気温が上昇し、さいたま市で最高気温18.6℃、