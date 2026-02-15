きょう午前、射水市の住宅から火が出てこの家に住む70代の女性がやけどをして病院に運ばれました。射水警察署によりますと、きょう午前9時15分ごろ、射水市越の潟町の地蔵千恵子さん（75）宅で「火災が発生している」と近くの住民が119番通報しました。火はおよそ1時間30分後に消し止められましたが、木造2階建て住宅が全焼したほか、隣接する住宅の雨どいなどが焼けたとみられています。この火事で地蔵さんがやけどをして病院に運