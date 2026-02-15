鹿児島県内は広い範囲で晴れ、気温が上がりました。離島をはじめ、県本土の志布志市でも最高気温が23℃を超えました。奄美市ではヒカンザクラが満開となりました。「きれいですね。きょうは暑いです」また、鹿児島市でも22.5℃を観測。県内の各地で20℃を超え、4月上旬から下旬並みの暖かさとなりました。「（Q.暑いですか？）暑いです、きょうは」「コートがいらない。楽で気持ちいい」あすも平年より気温が高い見込みです。