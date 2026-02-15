ジェジュン（40）がプロデュースするK−POPガールズグループ、SAY MY NAMEが15日、日本初のファンコンサートを横浜市内で行った。24年にAKB48を卒業したリーダーHITOMI（24＝本田仁美）がリーダーを務める8人組。日本でステージに立つのは約1年ぶりとし、HITOMIは「私たちのことを忘れていないかドキドキしてたのですが、たくさんの方が駆けつけてくれて幸せな時間でした」と感謝。「いつもたくさんの愛と勇気をもらっています。距