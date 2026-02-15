潟上市にある酒蔵で留学生を対象にした見学会が開かれ、日本伝統の酒造りを学びました。「太平山」の銘柄で知られる小玉醸造。留学生を対象とした酒蔵の見学会は日本酒の魅力を海外にも発信しようと毎年開かれています。14日はアジアや南米などから来た15人が参加しました。小玉真一郎社長「質のいいコメのでんぷんは良い酒造りにはかかせません」中心部分のでんぷんを残すため表面を磨く工程が酒の出来栄えを決めることを学び、酒