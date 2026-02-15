スキンケアブランド「ナチュリエ」は、2月24日（火）から、『ポケットモンスター』をデザインした「ハトムギ化粧水」と「ハトムギ保湿ジェル」を、全国のドラッグストアやバラエティストアなどで順次発売する。【写真】キュートなポッチャマも！数量限定のポケモンデザイン詳細■化粧水のデザインは2種類今回“ブランド初”のポケモンデザインとして数量限定で登場するのは、「ナチュリエ ハトムギ化粧水 ポケモンデザイン」