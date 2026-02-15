新加入FWがチームに今季初勝利をもたらした。セレッソ大阪は２月15日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節でアビスパ福岡と対戦。２−０で快勝を飾った。この一戦でチームを流れに乗せる先制点を挙げたのが、FW櫻川ソロモンだ。今季、横浜FCから完全移籍で加入した24歳のストライカーは19分、右サイドからの阪田澪哉のアーリークロスに頭で合わせてネットを揺らした。C大阪はその後、44分にチアゴ・アンドラーデ