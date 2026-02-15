現地２月14日に開催されたラ・リーガの第24節で、レアル・マドリーは、久保建英が離脱中のレアル・ソシエダとホームで対戦。４−１で快勝し、リーグ戦８連勝を飾った。物議を醸しているのが、この試合でゲームキャプテンを務め、３点目となるゴラッソを叩き込んだフェデリコ・バルベルデの行動だ。ウルグアイ代表MFは、４−１となった後の73分に交代を命じられると、なんとブチギレ。ベンチに下がってくると、クーラーボック