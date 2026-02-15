ジュビロ磐田の開幕第2戦、アウェイ岐阜との一戦は、1‐2の敗戦となりました。 開幕第2戦、しっかりと勝点3を挙げたい今節はアウェイで岐阜と対戦しました。 前半0-0で折り返した後半16分、前節でもゴールを挙げている岐阜ＦＷ川本に豪快なミドルで先制されます。その後22分も岐阜・川本からのスルーパスを荒木に決められ、0-2に。ジュビロは後半途中に交代で入った佐藤凌我が32分に意地の一発を決め、一点差に詰め